Фильм «Семнадцать мгновений весны» покажут в Москве на большом экране

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Проект КАРО.Арт и Киностудия им. М. Горького ко Дню Победы проведут первый в истории кинотеатральный показ всех серий фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Киномарафон состоится 8 и 9 мая в большом зале киноцентра «Октябрь».

8 мая перед показом первых шести серий выступит киновед, сотрудник Киностудии им. М. Горького Алексей Тремасов. Он расскажет о том, как создавалась литературная основа фильма, насколько режиссер Татьяна Лиознова отходила от текста Юлиана Семенова, почему одни актеры отказались играть предложенные им роли, а другие проснулись знаменитыми на утро после телепремьеры.

Действие картины разворачивается ранней весной 1945 года. Штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц долгие годы работает в центральном аппарате СД. Он на хорошем счету у руководства. Ничто не выдает в нем советского разведчика — полковника Максима Максимовича Исаева. Внезапно из Москвы поступает важное задание. Необходимо обнаружить и сорвать сепаратные переговоры между представителями Рейха и западными союзниками.

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