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Первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве
Фото: Минобороны РФ

Первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

На Красной площади в Москве завершилась первая ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в репетиции принимали участие 37 пеших расчетов, в состав которых вошли свыше 12 тысяч человек: офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения «Юнармия», подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России.

В 2021 году в параде Победы впервые примет участие парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представят парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

Механизированная колонна включала в себя более 190 единиц военной и специальной техники. В репетиции также участвовали артиллерийские и ракетные системы, комплексы ПВО и техника специального назначения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военную технику для парада Победы перевезли в Москву из подмосковного Алабина, где проходили предыдущие тренировки торжественного марша.

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