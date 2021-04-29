Москвичам напомнили об изменениях движения транспорта из-за репетиций парада Победы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в четверг, 29 апреля, а также 4 и 7 мая из-за подготовки к параду Победы. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о следующих участках: Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, улица Красная Пресня, улица Мневники. Также не будет движения на участке проспекта Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения и на Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники.

Ограничения на этих участках будут действовать 29 апреля с 17:30, 4 мая с 22:30 и 7 мая с 10:00.

Также 29 апреля с 19:00 до конца репетиции станции московского метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Кроме того, маршруты автобусов изменятся 29 апреля и 4 мая из-за репетиций парада Победы.

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