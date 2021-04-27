Движение в центре Москвы перекроют 29 апреля из-за подготовки к параду Победы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Несколько улиц в центре Москвы перекроют в четверг, 29 апреля, из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Речь идет о следующих участках: Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, улица Воздвиженка, улица Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, улица Красная Пресня, улица Мневники. Также не будет движения на участке проспекта Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения и на Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы

Ограничения на этих участках также будут действовать 4 мая с 22:30 и 7 мая с 10:00.

Ранее сообщалось о том, что принимающая участие в параде Победы военная техника прибыла в Москву из Алабина.

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