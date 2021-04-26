Схему движения на ряде улиц на севере Москвы изменят с 15 мая

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1-я Подрезковская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Движение автотранспорта на ряде улиц в Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы с 15 мая будет осуществляться по измененной схеме. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в управе района.

Согласно новым правилам, выезд на Ленинградское шоссе будет возможен с улиц 1-ая Подрезковская, 1-ая Сестрорецкая и безымянной, проходящей вдоль Народного парка.

Съезд с Ленинградского шоссе будет разрешен по улицам Колпинская и Новозаводская.

Соответственно, на ряде улиц с 15 мая будет введено одностороннее движение, сообщается на официальном сайте управы Молжаниновского района Москвы.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 27 апреля из-за подготовки к параду Победы.

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