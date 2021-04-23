Нанесение разметки для военной техники завершили в центре Москвы в рамках подготовки к параду

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В ночь с 22 на 23 апреля в столице завершили нанесение специальной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции парада Победы и во время него.

Специалисты разметили участок на пересечении Тверской и Моховой улиц и Манежную площадь. На такую разметку ориентируются водители военной техники при движении на репетиции парада Победы и во время самого события. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специальная желтая разметка наносится только для движения военной техники, а движение автомобилей по-прежнему осуществляется по обычной схеме. Водителей попросили быть внимательнее на данных участках дороги.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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