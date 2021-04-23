Нанесение разметки для военной техники завершили в центре Москвы в рамках подготовки к параду
В ночь с 22 на 23 апреля в столице завершили нанесение специальной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции парада Победы и во время него.
Специалисты разметили участок на пересечении Тверской и Моховой улиц и Манежную площадь. На такую разметку ориентируются водители военной техники при движении на репетиции парада Победы и во время самого события. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Специальная желтая разметка наносится только для движения военной техники, а движение автомобилей по-прежнему осуществляется по обычной схеме. Водителей попросили быть внимательнее на данных участках дороги.
Читайте также: Флаг России на вершине Останкинской башни обновили в честь Дня Победы