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Нанесение разметки для военной техники завершили в центре Москвы в рамках подготовки к параду
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Нанесение разметки для военной техники завершили в центре Москвы в рамках подготовки к параду

Анастасия Прохорова

Город

В ночь с 22 на 23 апреля в столице завершили нанесение специальной дорожной разметки для движения военной техники на репетиции парада Победы и во время него.

Специалисты разметили участок на пересечении Тверской и Моховой улиц и Манежную площадь. На такую разметку ориентируются водители военной техники при движении на репетиции парада Победы и во время самого события. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специальная желтая разметка наносится только для движения военной техники, а движение автомобилей по-прежнему осуществляется по обычной схеме. Водителей попросили быть внимательнее на данных участках дороги.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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новая дорожная разметкаМосквапарад Победы
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