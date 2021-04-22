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Флаг России на вершине Останкинской башни обновили в честь Дня Победы
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Флаг России на вершине Останкинской башни обновили в честь Дня Победы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

На вершине Останкинской башни обновили полотно флага России в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в четверг, 22 апреля.

— Мачтовики воспользовались перерывом в трансляции телесигнала, который был отключен на время проведения профилактических работ. Само полотнище размером 4,5 на 1,5 метра весит около двух килограммов, — рассказали в организации.

Отмечается, что флаг выполнен из особо прочной ткани, усиленной армированной сеткой. Но, даже несмотря на это, его приходится менять три–четыре раза в год, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на полигоне в Алабине провели последнюю тренировку парада Победы.

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Останкинская телебашнягосударственный флаг РоссииДень Победы
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