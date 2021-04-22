Временную желтую разметку для военной техники начали наносить на Тверской улице

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Временную желтую разметку для военной техники, которая примет участие в параде Победы 9 мая, начали наносить на Тверской улице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 22 апреля.

— Прошедшей ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая, — рассказал заммэра.

Движение автомобилей при этом осуществляется по обычной схеме, уточнил Петр Бирюков.

Ранее сообщалось о том, что в Москве перекроют движение из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля.

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