Движение в центре Москвы перекроют 27 апреля из-за подготовки к параду Победы

Фото: Наталия Нечаева

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Несколько улиц в центре Москвы перекроют вечером во вторник, 27 апреля, из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Перекрыты с 21:00 будут участки улицы Тверской (от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой), улицы 1-й Тверской-Ямской (от улицы Большой Садовой до улицы Гашека) и Оружейного переулка (от Оружейного переулка, дом 3, строение 1, до улицы Тверской).

Кроме того, закрыты будут участки улицы Моховой (от улицы Воздвиженки до улицы Тверской), улицы Охотный Ряд (от улицы Тверской до улицы Большой Дмитровки), а также улицы Большой Никитской (от улицы Моховой до Романова переулка).

После этого ограничения в связи с подготовкой к параду будут 29 апреля, а также 4, 7 и 9 мая, уточнили в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что принимающая участие в параде Победы военная техника прибыла в Москву из Алабина.

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