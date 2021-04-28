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Маршруты автобусов изменятся 29 апреля и 4 мая из-за репетиций парада Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршруты автобусов изменятся 29 апреля и 4 мая из-за репетиций парада Победы

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Кропоткинская Карта всех событий

Маршруты автобусов изменятся 29 апреля и 4 мая на время ночных репетиций парада Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в указанные сроки автобусные маршруты изменятся на северо-западе Москвы и в центре города. С 15:30 автобус № м3 будет работать на участках от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до метро «Лубянка». С 16:30 автобус № 122 проследует от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота», а с 21:00 автобус № т4 поедет от метро «Университет» до метро «Октябрьская».

Кроме того, с 16:00 и 23:30 на время выдвижения и возврата колонн техники по окончании репетиции автобусы № т66 будут курсировать от метро «Филевский парк» до метро «Краснопресненская», № 116 — от остановки «Фили» до метро «Краснопресненская», а № т18 — от Рижского вокзала до метро «Белорусская». Более подробная информация представлена на сайте Московского транспорта.

Читайте также: Движение в центре Москвы перекроют 29 апреля из-за подготовки к параду Победы

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