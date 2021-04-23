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Военная техника для парада Победы выехала в Москву из подмосковного Алабина
Фото: Минобороны РФ

Военная техника для парада Победы выехала в Москву из подмосковного Алабина

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Алабино Карта всех событий

Колонны военной техники для парада Победы из подмосковного Алабина выехали на временную площадку на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в пятницу, 23 апреля, в Минобороны России.

Уточняется, что более 200 единиц техники для парада Победы перевезут во временный технический парк в Нижних Мневниках на северо-западе Москвы. На территории уже установили пункты для мойки и обслуживания техники.

Военные колонны проедут по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, а также по Осенней и Крылатской улицам. Еще 100 единиц машин доставят до станции «Пресня» по железной дороге. От станции технику доставят на временную площадку.

На пути следования колонн техники перекрыли движение и запретили парковку.

Ранее сообщалось, что 30 экипажей ВАИ проконтролируют перевоз техники для парада Победы в Москву.

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