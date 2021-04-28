День Победы отметят в Музее современной истории России

Фото: АГН Москва

Музей современной истории России приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, посвященные 76-летней годовщине события, состоятся в музее с 7 по 10 мая.

Выставка семейных реликвий «Хранители времен» расскажет посетителям о том, какими были выдающиеся военачальники и первооткрыватели космоса.

Настоящим сокровищем выставки стало полное собрание образцов наград с петровских времен до наших дней. Экспозиция орденов представлена на стендах «Символы Отечества в орденах, медалях и знаках» — полное собрание образцов наград с петровских времен до наших дней.

В День Победы, 9 мая, выставку «Хранители времен» можно посетить с экскурсоводом.

Кроме того, в музее открыта выставка «Память и слава», где представлены произведения изобразительного искусства, созданные в годы войны и в послевоенное десятилетие.

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