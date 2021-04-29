Выставка о фронтовых кассирах откроется в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Банк России 5 мая открывает в Музее Победы выставку «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны». Экспозиция посвящена сотрудникам Госбанка СССР, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали работу финансово-экономической системы страны.

Находясь в войсках действующей армии фронтовые кассиры, как и в мирное время, выполняли свои прямые обязанности — обеспечивали сохранность денег, ценных бумаг и документов. Потеря денег даже в условиях ожесточенных боев каралась строго — вплоть до трибунала.

Шесть разделов выставки расскажут посетителям с помощью предметов быта и инсталляций как жили, работали и воевали фронтовые кассиры, как разворачивали полевые кассы, спасали ценности, несли свою службу в блокадном Ленинграде и на территории зарубежных государств.

Письма и воспоминания очевидцев в аудиопьесах читают народный артист России Сергей Чонишвили и актриса Алиса Гребенщикова.

Выставка открыта до 4 августа, сообщается на сайте Музея Победы.

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