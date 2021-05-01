Глава Минобороны подписал указ о салютах в честь Дня Победы
Артиллерийские салюты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прогремят 9 мая в десяти российских городах. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Согласно приказу, 9 мая 2021 года в 22:00 по местному времени салюты пройдут в столице России, городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле.
Кроме того, салюты прогремят в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В честь праздника будут даны тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и запущены фейерверки из салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий, говорится в приказе министра обороны, опубликованном в газете «Красная Звезда».
Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
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