Глава Минобороны подписал указ о салютах в честь Дня Победы

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские салюты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прогремят 9 мая в десяти российских городах. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Согласно приказу, 9 мая 2021 года в 22:00 по местному времени салюты пройдут в столице России, городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле.

Кроме того, салюты прогремят в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В честь праздника будут даны тридцать холостых залпов артиллерийских орудий и запущены фейерверки из салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий, говорится в приказе министра обороны, опубликованном в газете «Красная Звезда».

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.

Читайте также: Репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади в Петербурге