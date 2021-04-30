Репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади в Петербурге
Репетиция военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Санкт-Петербурге 30 апреля.
Ее провели на Дворцовой площади. По информации пресс-службы Западного военного округа, по главной площади Северной столицы маршировали свыше четырех тысяч военнослужащих, а также проехали более ста боевых машин. В составе парадных расчетов все они отрепетировали сценарий парада Победы, строевые приемы с оружием и торжественный марш в сопровождении военного оркестра.
Кроме того, в подготовке приняли участие представители Юнармии, кадеты и военнослужащие разных силовых ведомств Петербурга, отмечают «Невские новости». Уточняется, что в начале мая будут проводиться еще репетиции.
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