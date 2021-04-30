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Минобороны опубликовало порядок следования техники на параде в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минобороны опубликовало порядок следования техники на параде в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство обороны РФ публиковало порядок проезда техники и пролета авиации на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

В состав механизированной колонны включены свыше 190 образцов военной техники: танки, пять типов бронеавтомобилей семейства «Тайфун», боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Воздушную часть парада представят пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолетов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25, сообщает РИА Новости.

Первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве в четверг, 29 апреля. Военную технику для парада Победы перевезли в Москву из подмосковного Алабина, где проходили предыдущие тренировки торжественного марша.

Читайте также: Москвичам напомнили об изменениях движения транспорта из-за репетиций парада Победы

военная техникаМинобороны РФКрасная площадь
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