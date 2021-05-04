Салют в День Победы запустят с 16 площадок в Москве

Фото: Минобороны РФ

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В Москве праздничный салют в День Победы, 9 мая, запустят с 16 площадок. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Шоу будут запускать из парка Победы, парка «Кузьминки», Всероссийского выставочного центра, Измайловского парка. Две точки также будут расположены на Лужнецкой набережной. Салют начнется в 22:00 9 мая и будет длиться десять минут.

Кроме того, фейерверки организуют в районах Нагатинский Затон, Лианозово, Обручевский, Южное Бутово, Ново-Переделкино, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, а также в городах Зеленограде и Троицке, пишет ТАСС.

Глава Минобороны подписал указ о салютах в честь Дня Победы в субботу, 1 мая. Уточняется, что в честь праздника также будут даны тридцать холостых залпов артиллерийских орудий.

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