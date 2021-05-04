Москвичам напомнили об изменениях в работе станций метро 4 мая из-за репетиции парада

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Боровицкая Карта всех событий

Работа ряда станций московского метро изменится во вторник, 4 мая, из-за репетиции парада Победы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С 19:00 до конца репетиции будут закрыты выходы из станций метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

Ранее сообщалось, что также возможны дополнительные ограничения на станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Арбатская», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

В ведомстве добавили, что с 15:30 начнут изменяться маршруты наземного транспорта на северо-западе Москвы. Следующие ограничения из-за подготовки к параду Победы будут вводить 7 и 9 мая.

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