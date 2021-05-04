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Маршруты восьми автобусов изменят в Москве с 9 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Маршруты восьми автобусов изменят в Москве с 9 мая

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Походный проезд Карта всех событий

Маршруты автобусов № 432, 346, 483, 309, 838, 361, 827 и 423 изменятся в Москве с 9 мая. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы уменьшить время в пути автобус № 432 начнет ходить по Походному проезду вместо проезда Донелайтиса. Маршрут автобуса № 423 не изменится, но ему будет присвоен новый номер С321.

В один маршрут № 346 объединят автобусы № 346 и 483. По единому маршруту № 238к также станут ездить автобусы № 309 и 838. В свою очередь, автобусы № 361 и 827 объединятся в маршрут № 361.

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