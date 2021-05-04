Сергей Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В столице начнет возрождаться речной транспорт, в частности, по двум транспортным маршрутам на Москве-реке начнут ходить пассажирские трамвайчики. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге во вторник, 4 мая.

По словам главы города, первые маршруты станут экспериментальными. Мэр уточнил, что трамвайчики планируют сделать на электрической тяге.

— Первый маршрут от Северного вокзала и второй — от Южного до ЗИЛа пока. Попробуем запустить. В ближайшее время проведем конкурс на эти трамвайчики, — отметил Сергей Собянин.

При этом речной транспорт станет, скорее, аттракционом, чем новым путем сообщения, добавил глава города. Мэр уточнил, что трамвайчики будут ходить по реке каждые 15 минут.

Сергей Собянин напомнил, что в Москве продолжают благоустраивать набережные, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной. Уточняется, что пилотные проекты должны будут показать, насколько речной транспорт станет востребованным среди москвичей.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал.

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