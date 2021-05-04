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Бесплатный Wi-Fi появился в столичном парке 50-летия Октября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бесплатный Wi-Fi появился в столичном парке 50-летия Октября

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, парк имени 50-летия Октября Карта всех событий

Бесплатный Wi-Fi появился в столичном парке 50-летия Октября. Об этом рассказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий города Москвы Александр Харитонов.

По его словам, в 43-х парках Москвы в настоящее время работает 931 точка доступа Wi-Fi. Всего в столице действуют свыше 20 тысяч подобных точек доступа.

Присоединение парка 50-летия Октября к столичной сети Wi-Fi позволит повысить комфорт москвичей во время прогулок, считает Харитонов. Жители столицы в любой момент смогу связаться с близкими или найти нужную дорогу.

— Наличие бесплатной интернет-сети в парках позволяет их посетителям комфортно проводить свободное время, используя возможности городского сервиса. Теперь беспроводной интернет появился в парке 50-летия Октября, — отметил Харитонов.

Он добавил, что ежегодно парк посещает около миллиона человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что почти 20 столичных парков откроют площадки для выступления уличных артистов.

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