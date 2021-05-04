Москвичам предложили присоединиться к акции «Поздравь ветерана»

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Россия, Москва, Театральная площадь Карта всех событий

Почти 150 волонтеров Москвы собирают пожелания жителей столицы для фронтовиков и героев тыла на улицах города. Подписать поздравительные открытки предлагают в рамках акции «Поздравь ветерана».

На восьми площадях столицы с 15:00 до 18:00 москвичи могут подписать открытки и опустить их в специальный ящик. За первый день программы поздравления написали более одной тысячи человек. Уточняется, что акция продлится до 6 мая.

Подписать поздравления можно на Театральной площади, в Парке Горького, в парках «Музеон» и «Зарядье». Кроме того, волонтеры предлагают отправить открытки на Манежной и Пушкинской площадях, в Камергерском переулке и в саду «Эрмитаж», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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