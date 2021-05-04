Проект «80 лет битве за Москву» запустили на портале mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «80 лет битве за Москву» начал работать на портале mos.ru. На сайте можно будет узнать о сражениях за столицу, которые шли с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

На сайте опубликованы сведения о боях за город, архивные фотографии и аудиозаписи. На портале можно найти два раздела: «Как защищали» и «Как жили».

В первом разделе рассказывается о военных операциях и сражениях, которые шли под Москвой. В частности, пользователи смогут узнать о роли ополченцев-добровольцев в победе.

Второй раздел посвящен жизни москвичей во время войны. Все желающие увидят, как жители столицы защищали свой город, спасали культурные объекты и архитектурные памятники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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