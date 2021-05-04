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Проект «80 лет битве за Москву» запустили на портале mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «80 лет битве за Москву» запустили на портале mos.ru

Анастасия Волоснова

Город

Проект «80 лет битве за Москву» начал работать на портале mos.ru. На сайте можно будет узнать о сражениях за столицу, которые шли с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

На сайте опубликованы сведения о боях за город, архивные фотографии и аудиозаписи. На портале можно найти два раздела: «Как защищали» и «Как жили».

В первом разделе рассказывается о военных операциях и сражениях, которые шли под Москвой. В частности, пользователи смогут узнать о роли ополченцев-добровольцев в победе.

Второй раздел посвящен жизни москвичей во время войны. Все желающие увидят, как жители столицы защищали свой город, спасали культурные объекты и архитектурные памятники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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