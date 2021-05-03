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Салют в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки
Фото: Минобороны РФ

Салют в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки

Иван Юминов

Город

Фейерверки в День Победы в Москве запустят с 31 локации. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 3 мая.

— По поводу торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, торжественных мероприятий больших не будет, фейерверки у нас будут проходить, они пройдут на 31 локации в наших парках, — рассказал руководитель ведомства в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ о салютах в честь Дня Победы.

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праздничный салютАлексей НемерюкДень Победы
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