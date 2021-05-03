Алексей Немерюк: Вероятность отмены перчаточно-масочного режима в Москве невысокая

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Решение об отмене перчаточно-масочного режима в Москве еще не принято. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 3 мая.

— Нет пока, наверное, финального решения по одной простой причине, что коронавирус еще не побежден. Все-таки маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни. Это уже доказанный факт, — рассказал руководитель ведомства.

Сдерживать распространение COVID-19 в городе удается благодаря усилиям большого количества людей, а также врачей, сообщил Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

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