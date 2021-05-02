Контроль масочно-перчаточного режима усилили в транспорте Москвы до 10 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Контроль масочно-перчаточного режима усилили в столичном транспорте до 10 мая. Наличие масок и перчаток у пассажиров во время майских праздников проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычные выходные дни. Об этом заявили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» в воскресенье, 2 мая.

— Более 1,2 тысячи контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140 процентов больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы, — рассказали в ведомстве.

Ведомство подчеркнуло, что 99 процентов пассажиров заходят в метро в масках, сообщает ТАСС.

Ранее пассажирам метро напомнили о мерах безопасности.

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