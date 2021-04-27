Вирусолог объяснил, зачем нужно носить перчатки в общественном транспорте

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пассажирам еще рано отказываться от ношения перчаток в общественном транспорте. Такого мнения придерживается директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса не сошли на нет ни в России, ни за рубежом.

— В первую очередь, в городах-миллионниках существуют самые большие «маятник» миграции и пассажиропоток. Приезжает множество туристов, наблюдается циркуляция вирусов. Кстати, самыми пораженными регионами считаются Москва и Московская область, — пояснил Георгий Викулов.

Во вторую очередь эксперт обозначил карантинные мероприятия, рекомендованные ограничения, которые люди соблюдают лишь тогда, когда у них заболевает или умирает кто-то из близких. Третьей причиной эксперт назвал необходимость правильного использования средств индивидуальной защиты, отмечает «Радио 1».

— Они рекомендованы в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, где есть большое скопление людей, а помещения не проветриваются. Там не исключено присутствие бессимптомных носителей. В метро перчатки рекомендованы, потому что там огромный пассажиропоток. Кстати, важно чтобы люди не только правильно надевали, но и снимали грязные перчатки, — объяснил вирусолог.

По его словам, при нарушении этого правила пассажиров нужно не только штрафовать, но и предоставлять им возможность купить маску и перчатки при входе в общественный транспорт.

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