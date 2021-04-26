Пассажирам напомнили про меры безопасности

Сотрудник Центра противодействия нарушениям на территории московского метро Юрий Геевский (второй справа) и полицейский Сергей Шариков (справа) сопровождают контролера Аллу Алехметову (слева), которая выписывает штраф пассажирке за отсутствие у нее перчаток / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

26 апреля на станции метро «Пушкинская» прошел рейд по проверке соблюдения масочного и перчаточного режима. К сотрудникам метрополитена присоединилась «Вечерняя Москва».

При входе в метрополитен его сотрудники напоминают пассажирам о необходимости надеть маску и перчатки. Не затихают и голосовые оповещения из динамиков вестибюлей и в вагонах. Тем, кто этими правилами пренебрегает, работники метрополитена сначала делают предупреждение.

— У нас нет цели обязательно наказать нарушителей. Мы сначала предупреждаем граждан о необходимости надеть средства индивидуальной защиты. Кто-то забывает и, когда мы им говорим об этом, достает маски и перчатки. А вот в отношении тех, кто отказался это сделать, выносится административное постановление, — пояснил ведущий эксперт-контролер Московского метрополитена Алексей Харчиков. — Кстати, если у пассажира нет маски или перчаток, он может пройти в кассу метрополитена и там приобрести средства защиты.

Но это касается тех, кто только прошел через турникет. А вот тех, кто уже оказался в вагоне, за отсутствие средств защиты ждет штраф.

Перед началом рейда сотрудников метрополитена распредели на группы. Часть отправилась на проверку по вагонам. При переезде со станции «Пушкинская» до «Кузнецкого Моста» у одного мужчины не оказалось перчаток. Его вывели из вагона и оформили протокол. Следующими нарушительницами оказались две молодые девушки — помимо перчаток, они также забыли о масках. Однако штраф им сразу не удалось выписать, так как у девушек не было паспортов.

— Постановление выносится только по документу, удостоверяющему личность. Если у гражданина отсутствует паспорт, мы приглашаем сотрудника полиции для оказания содействия. После этого пассажира отводят в комнату полиции до момента установления личности, — пояснил Харчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Султанов, руководитель ГКУ «Организатор перевозок»:

— В метро заходят в масках 99 процентов пассажиров и 70 процентов в перчатках. Но мы замечаем тенденцию, что после прохождения контроля пассажиры снимают средства защиты. Поэтому мы проводим активные рейды не только на входах в метро, но и в вагонах поездов.

Сейчас более полутора тысяч работников Транспортного комплекса ежедневно проверяют соблюдение противоковидных мер. С начала апреля выявлено уже более 40 тысяч нарушений.

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