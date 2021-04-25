Эксперты оценили эпидемиологическую обстановку на майских праздниках

Фото: pixabay.com

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал продление майских праздников правильным, но одноразовым решением со стороны российских властей. Эксперт выразил уверенность в том, что граждане проведут эти выходные на своих дачных участках и не поедут куда-либо большими компаниями на шашлыки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что дни между майскими праздниками объявляются выходными. В результате россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

По мнению Геннадия Онищенко, большой эпидемиологической опасности предоставленные для отдыха дни не несут. Эксперт считает, что массово на шашлыки люди не поедут, отмечает «Царьград».

— Скорее всего граждане поедут на свои участки, где будут наводить порядок. Некоторые также оправятся в парки, а за город уедут серьезные люди, и всю ту рассаду, которая уже переросла, они высадят в грунт, — объяснил бывший главный санитарный врач.

Тем временем, врач и телеведущий и Александр Мясников заявил, что предоставленные десять дней не помогут в борьбе с COVID-19. Однако они дадут людям возможность сделать «остановку в жизни».

— Нужно понимать, что остановить новую волну коронавируса, движущуюся на города России, мы не можем ни выходными, ни масками, ни прекращением сообщения с разными странами, — подчеркнул эксперт.

Единственным действенным средством борьбы с коронавирусной инфекцией, по его мнению, является вакцинация, отмечает ИА «НСН».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число введенных вакцин от COVID-19 в мире превысило миллиард доз