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Эксперты оценили эпидемиологическую обстановку на майских праздниках
Фото: pixabay.com

Эксперты оценили эпидемиологическую обстановку на майских праздниках

Елена Фролова

Здоровье

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал продление майских праздников правильным, но одноразовым решением со стороны российских властей. Эксперт выразил уверенность в том, что граждане проведут эти выходные на своих дачных участках и не поедут куда-либо большими компаниями на шашлыки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что дни между майскими праздниками объявляются выходными. В результате россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

По мнению Геннадия Онищенко, большой эпидемиологической опасности предоставленные для отдыха дни не несут. Эксперт считает, что массово на шашлыки люди не поедут, отмечает «Царьград».

— Скорее всего граждане поедут на свои участки, где будут наводить порядок. Некоторые также оправятся в парки, а за город уедут серьезные люди, и всю ту рассаду, которая уже переросла, они высадят в грунт, — объяснил бывший главный санитарный врач.

Тем временем, врач и телеведущий и Александр Мясников заявил, что предоставленные десять дней не помогут в борьбе с COVID-19. Однако они дадут людям возможность сделать «остановку в жизни».

— Нужно понимать, что остановить новую волну коронавируса, движущуюся на города России, мы не можем ни выходными, ни масками, ни прекращением сообщения с разными странами, — подчеркнул эксперт.

Единственным действенным средством борьбы с коронавирусной инфекцией, по его мнению, является вакцинация, отмечает ИА «НСН».

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Геннадий ОнищенковакцинацияАлександр Мясников
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