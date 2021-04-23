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Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавирусной инфекции и укрепления здоровья российских граждан. Согласно указу, дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента сделать майские выходные непрерывными. Она отметила, что из-за разорванных выходных россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и снова выезжая за его пределы. Это может вызвать некие риски в ситуации с коронавирусом в стране.

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