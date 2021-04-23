Песков уточнил даты длинных майских выходных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил даты длинных выходных в мае.

По его словам, праздники продлятся с 1 по 10 мая включительно.

— Праздники продлятся по 10 мая включительно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту РФ Владимиру Путину сделать майские праздники непрерывными из-за рисков ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава государства поддержал данную инициативу. Он сообщил, что указ о длинных выходных будет подписан 23 апреля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия возобновляет авиасообщение с Египтом