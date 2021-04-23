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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 23 апреля.

Ранее канцелярия президента Египта сообщила, что Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились о полном возобновлении авиасообщения между курортами Хургада, Шарм-эш-Шейх и РФ.

Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, сообщает РИА Новости.

— Да. Готовим сообщение, — сказал представитель Кремля.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, рейсом которого туристы возвращались в Санкт-Петербург. За прошедшие с момента катастрофы годы много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.

Ранее сообщалось, что Таллин возобновит авиасообщение с Москвой 25 апреля.

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