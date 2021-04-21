Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Польша отменит локдаун, введенный из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Польша отменит локдаун, введенный из-за коронавируса

Анастасия Прохорова

В мире

В Польше планируют снять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Однако, по словам министра, в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости COVID-19 сохраняется высоким, ограничения будут оставаться прежними.

В остальных регионах в четверг, 22 апреля, вводится гибридный принцип обучения в 1–3-х классах школ. Также с 22 апреля начнут работать салоны красоты, косметические салоны и парикмахерские, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ>>>

Читайте также: Черногория снимет все ограничения для российских туристов

Польшакоронавирусснятие ограничений
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в