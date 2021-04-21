Польша отменит локдаун, введенный из-за коронавируса

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В Польше планируют снять ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Однако, по словам министра, в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости COVID-19 сохраняется высоким, ограничения будут оставаться прежними.

В остальных регионах в четверг, 22 апреля, вводится гибридный принцип обучения в 1–3-х классах школ. Также с 22 апреля начнут работать салоны красоты, косметические салоны и парикмахерские, сообщает РИА Новости.

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