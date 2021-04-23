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Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента сделать майские выходные непрерывными. Она отметила, что из-за разорванных выходных россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и снова выезжая за его пределы. Это может вызвать некие риски в ситуации с коронавирусом в стране.

Владимир Путин в ответ на это сообщил, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто в течение последнего года борется с коронавирусом, передает РИА Новости.

— Если вы считаете, то это необходимо. Хорошо, мы так и сделаем, и сегодня (23 апреля — прим. «ВМ») я соответствующий указ подпишу, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в мае нерабочими днями назначены 1 и 9 мая, в связи с этим первые две недели мая должны были быть четырехдневными.

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длинные выходныеВладимир Путинмайские праздники
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