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Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях в мае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях в мае

Виктория Родимкина

Общество

Россиян ждут трехдневные выходные и четырехдневные рабочие недели в ближайшее время в связи с майскими праздниками. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что, согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями станут 1 и 9 мая.

— При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, — отметили в сообщении.

В Роструде также добавили, что 30 апреля является предпраздничным днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минтруд рассмотрит вопрос о продлении майских праздников в России.

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