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Минтруд рассмотрит вопрос о продлении майских праздников в России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Минтруд рассмотрит вопрос о продлении майских праздников в России

Анастасия Волоснова

Общество

В Министерстве труда рассматривают вопрос о продлении майских праздников. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в Минтруде еще не приняли окончательное решение, так как предложение о продлении еще будет рассматриваться.

— Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли, — отметил Котятков.

В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить майские праздники на постоянной основе, сократив новогодние каникулы, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о нерабочих днях между праздниками в мае.

Читайте также: Сенатор допустил пересмотр длительности новогодних каникул

Минтрудмайские праздникивыходной
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