Песков прокомментировал информацию о нерабочих днях между праздниками в мае

Фото: Администрация Президента РФ

В Кремле не знают о намерениях сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина есть рабочие планы между праздниками в мае.

— Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока могу сказать только, что у президента рабочие планы имеются на это время, — отметил Песков.

Он добавил, что сейчас в стране гибкая эпидемиологическая ситуация. Пресс-секретарь подчеркнул, что решения о праздниках будет принимать правительственный штаб, пишет Интерфакс.

Ранее Песков рассказал о перспективах нового «нормандского» саммита.

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