Власти РФ утвердили обновленные критерии оценки эффективности губернаторов

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Власти обновили методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

Сообщается, что в документ включили 38 методик. Половина из них будет рассчитывать показатели за прошлый год, а остальные 19 методик будут ставить цели на будущее, пояснили в пресс-службе.

— Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра, — говорится в сообщении.

Среди индикаторов будут учитывать ожидаемую продолжительность жизни, рост зарплат, качество образования, уровень жилищного строительства и экологии региона. В методику также включили новые показатели, такие как занятие спортом и волонтерством среди граждан, частоту посещения культурных мероприятий, пишет РИА Новости.

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