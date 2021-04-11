Песков рассказал о перспективах нового «нормандского» саммита

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Политсоветники «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе находятся в постоянном, но очень сложном контакте перед подготовкой нового саммита. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

В «нормандскую четверку» входит Россия, Украина, Франция и ФРГ. По словам Пескова, между политсоветниками идет напряженная работа.

— Политсоветники «четверки» находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах, — пояснил Песков.

Он добавил, что Россия будет участвовать в организации встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

«Нормандский формат» переговоров появился в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины. Лидеры Германии, Франции, России и Украины обсудили ситуацию на Донбассе во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Ранее Песков заявил о провокациях со стороны Украины в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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