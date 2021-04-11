Песков заявил о провокациях со стороны Украины в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

В Донбассе перестают выполнять Минские договоренности, а также там активизируются провокационные действия со стороны Киева. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— И в Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации, — отметил Песков.

Он добавил, что на фоне напряженности подобные провокации могут спровоцировать гражданскую войну внутри конфликта на востоке Украины. Песков подчеркнул, что в России обеспокоены ситуацией в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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