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В Госдуме оценили призыв Европарламента ужесточить санкции против России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Госдуме оценили призыв Европарламента ужесточить санкции против России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Международное сообщество должно повлиять на Киев, чтобы избежать эскалации военной напряженности в Донбассе. Соответствующее заявление сделал член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в ответ на призыв главы фракции Европарламента Манфреда Вебера усилить санкции против России.

Морозов отметил, что в данной ситуации Вебер выступает провокатором. Депутат Госдумы пояснил, что в Европе давно понимают: конфронтация с Россией является бесперспективной политикой.

— Поэтому как раз сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе, — приводит RT слова Морозова.

Ранее Вебер предложили ужесточить санкции против России «при эскалации ситуации на востоке Украины». По его словам, Россия якобы продолжает совершать «опасные провокации» и усиливает военное присутствие на границах с Украиной. Вебер считает, что подобные действия являются «испытанием Запада» и должны быть пресечены «незамедлительным и сильным ответом» со стороны ЕС и США.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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