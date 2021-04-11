Глава фракции Европарламента предложил ужесточить санкции против России

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В Европарламенте предложили ужесточить санкции против России «при эскалации ситуации на востоке Украины». Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke.

По словам Вебера, Россия якобы продолжает совершать «опасные провокации» и усиливает военное присутствие на границах с Украиной. Политик считает, что подобные действия являются «испытанием Запада» и должны быть пресечены «незамедлительным и сильным ответом» со стороны ЕС и США.

— Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации, — отметил Вебер.

Он считает, что газопровод «Северный поток — 2» в сложившейся ситуации «не имел бы под собой оснований».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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