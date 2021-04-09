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Аналитик объяснил, зачем США вводят санкции против «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Аналитик объяснил, зачем США вводят санкции против «Северного потока — 2»

Елена Фролова

В мире

Зачем Соединенные Штаты вводят санкции против газового российского сектора, в частности проекта «Северный поток - 2», рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков.

— В отношениях с Украиной нефтяная отрасль никак не политизирована, а вот газовая — наоборот. Соединенные Штаты Америки хотят занять основную долю в газовом европейском рынке, — объяснил эксперт.

По его мнению, экономически американские власти этого не могут сделать, а Россия, в свою очередь, может предоставлять большую скидку. В связи с этим США подключают все возможные политинструменты, чтобы расчистить для себя место.

— Даже в санкционных документах говорится, что ограничения вводятся, в том числе и для того, чтобы поддержать добычу газа в США, — добавил ведущий аналитик.

Игорь Юшков также считает, что Вашингтон опасается потерять свой авторитет в мировой политике, отмечает ИА «НСН».

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санкцииСеверный поток — 2Россия
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