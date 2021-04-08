Лавров отреагировал на сообщение о спецпредставителе США по «Северному потоку — 2»

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о предполагаемом назначении Соединенными Штатами Америки спецпредставителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток — 2».

— У них, видимо, из-за того, что в Договоре об открытом небе больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники — назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток — 2». Будет просто ездить и всем грозить. Такая вот дипломатия, — цитирует Сергея Лаврова РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос назначения специального посланника, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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