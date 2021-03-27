Польша приняла меры в отношении нескольких кораблей, строивших «Северный поток — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Польша заберет свой флаг у двух судов, связанных со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский в субботу, 27 марта.

Обозначенные корабли принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в польском Гданьске. Отныне они будут рассматриваться как нарушители санкций, введенных против российского проекта. Власти страны не желают иметь к этим судам никакого отношения и оставляют за собой право задержать их при появлении в территориальных водах страны, сообщает портал BiznesAlert.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Строительство «Северного потока — 2» планируют закончить в 2021 году