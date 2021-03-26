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Строительство «Северного потока — 2» планируют закончить в 2021 году
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Строительство «Северного потока — 2» планируют закончить в 2021 году

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Строительство газопровода «Северный поток — 2» планируют закончить в 2021 году. Об этом рассказал глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.

Он добавил, что работы завершены более чем на 90 процентов.

— Работа активно идет, там осталось совсем немного. Я думаю, (готовность — прим. «ВМ») 90–92 процента, — приводит РИА Новости слова Зубкова.

Ранее госсекретарь США потребовал прекратить работу над проектом «Северный поток — 2». По его словам, любая организация, которая участвует в работах по проекту, рискует оказаться под санкциями США.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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ГазпромСеверный поток — 2строительство
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