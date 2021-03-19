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Госсекретарь США потребовал прекратить работу над «Северным потоком — 2»
Энтони Блинкен отметил, что Госдеп следит за завершением строительства проекта / Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Госсекретарь США потребовал прекратить работу над «Северным потоком — 2»

Юлия Курганова

Внешняя политика

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», прекратить работу.

— Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США, — сказано в письменном заявлении госсекретаря.

Он отметил, что Госдеп следит за завершением строительства и анализирует информацию об участниках работ.

Блинкен подчеркнул, что США считает этот трубопровод геополитическим проектом России, целью которого является разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность.

10 марта на слушаниях в палате представителей глава Госдепа заявил, что США рассматривают возможность дополнительных санкций против «Северного потока — 2». При этом Блинкен указал, что Вашингтон оказался в нежелательной для него ситуации, так как проект почти завершен, передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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