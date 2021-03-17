Трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к укладке «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» планирует присоединиться к строительству газопровода «Северный поток — 2» в Дании в конце марта. Об этом сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA) в среду, 17 марта.

Уточняется, что судно будет вести работы до конца сентября, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Академик Черский» в марте этого года приступит к строительству первой ветки газопровода. Трубоукладчик «Фортуна» на данный момент возводит вторую ветку «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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