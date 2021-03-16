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СМИ: Германия планирует представить США готовый проект «Северного потока — 2»
Фото: freeimages.com

СМИ: Германия планирует представить США готовый проект «Северного потока — 2»

Никита Абрамов

В мире

Власти Германии считают лучшим решением по устранению разногласий с США по проекту «Северный поток — 2» стратегию выжидания, а также предоставление готового варианта сделки. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство Reuters.

— Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, поскольку он считает, что когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому, — цитирует агентство высокопоставленного дипломата ЕС.

По словам официальных лиц, Германия считает, что лучшей стратегией для разрешения разногласий будет являться предоставление США уже готового проекта «Северный поток — 2».

В ФРГ убеждены, что на данный момент у Берлина и Вашингтона еще есть возможность для поиска компромиссного решения. Известно, что власти США для прояснения санкционных рисков продолжают взаимодействовать с правительством Германии.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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Северный поток — 2СШАГермания
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