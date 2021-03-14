В Польше заявили об обмане Украины при покупке российского газа

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Независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк рассказал о последствиях для украинцев после «отказа» властей от российского газа. Эксперт обратил внимание на момент прекращения поставок газа на Украину в 2015 году.

— Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды, — говорится в его работе, опубликованной на сайте Myśl Polska.

Он считает, что Украина придумала механизм для «накручивания счетчиков» — небольшую трубопроводную петлю у граничного контрольно-измерительного пункта.

По мнению Щенсняка, именно так жители Украины продолжили получать российский газ, но только по европейским ценам. Он также подчеркнул, что западные поставщики вместе с украинскими партнерами смогли «прекрасно зарабатывать на простой схеме».

— Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25–50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление, — пояснил Щенсняк.

Ранее было названо условие новых санкций США против «Северного потока — 2». Так, по словам руководителя пресс-службы американского госдепартамента Неда Прайса, США введут новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», если станет известно, что к его строительству подключились новые компании.

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